Trabzonspor'a Kasımpaşa darbesi! 5 gol yediler

Medical Park Stadı'nda oynanan maçta Kasımpaşa'nın gollerini 11 ve 74. dakikalarda Diagne, 22 ve 59. dakikalarda Trezeguet, 45+1'de Mensah atarken Trabzonspor'un sayılarını 17 ve 48. dakikalarda Filip Novak kaydetti.

Trabzonspor'da Okay Yokuşlu 77. dakikada, Hubocan ise 87. dakikada kırmızı kart gördü. Ev sahibi ekip maçı 9 kişi tamamladı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 49 puanda kaldı, Kasımpaşa ise puanını 43'e çıkardı.