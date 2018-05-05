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Trabzonspor'a Kasımpaşa darbesi! 5 gol yediler

Spor Toto Süper Lig 32. hafta maçında Trabzonspor evinde Kasımpaşa'ya 5-2 mağlup oldu.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 21:14
Trabzonspor'a Kasımpaşa darbesi! 5 gol yediler

Medical Park Stadı'nda oynanan maçta Kasımpaşa'nın gollerini 11 ve 74. dakikalarda Diagne, 22 ve 59. dakikalarda Trezeguet, 45+1'de Mensah atarken Trabzonspor'un sayılarını 17 ve 48. dakikalarda Filip Novak kaydetti.

Trabzonspor'da Okay Yokuşlu 77. dakikada, Hubocan ise 87. dakikada kırmızı kart gördü. Ev sahibi ekip maçı 9 kişi tamamladı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 49 puanda kaldı, Kasımpaşa ise puanını 43'e çıkardı.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 21:14
  1. Trabzonspor
  2. Kasımpaşa
  3. Süper Lig
  4. Burak Yılmaz

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