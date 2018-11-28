Trabzonspor'a Gümüşhane'de sevgi seli

GÜMÜŞHANE (AA) - Torul Trabzonspor Taraftarları Derneği'nin daveti üzerine Gümüşhane'nin Torul ilçesine gelen Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, futbolcular ve bazı yöneticilere, bordo-mavili taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu.

İlçeye gelen teknik direktör Karaman, futbolcular Anthony Nwakaeme, Batuhan Artarslan, Zargo Toure ve Vahid Amiri ile kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu ve Trabzonspor'un eski futbolcularından Ali Kemal Denizci, Kaymakam Hasan Hüseyin Arslan, Belediye Başkanı Nidai Köroğlu ve taraftarlarca karşılandı.

Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği ve sık sık birlikte fotoğraf çektirdiği Karaman, yönetici ve futbolcular, terminal mevkisinde dernekçe yaptırılan Trabzonspor armalı anıtın açılışını yaptı.

Ünal Karaman, burada yaptığı konuşmada, fırsat bulduğu her ortamda Torul'a gelmeye gayret gösterdiğini söyledi.

Taraftarlarla olmaktan keyif aldığını belirten Karaman, taraftarlara hitaben "İyi ki varsınız." ifadesini kullandı.

Torul Belediye Başkanı Köroğlu da Trabzonspor ve teknik direktör Karaman'dan beklentileri olduğunu kaydederek, "Bu insanların kahve köşelerinde her defasında kahrolduklarına şahit oluyorum. Fenerbahçe'yi yendiğiniz için insanlar burada. Bu insanları sürekli güldürün. Trabzonspor'umuza başarılar diliyorum." dedi.

Futbolculardan Anthony Nwakaeme ise taraftarlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yabancı oyuncular olarak bizi şehrinize, ülkenize böylesine kabul ettiğiniz için, böylesine güzel karşıladığınız için teşekkür ediyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve sizleri mutlu etmeye devam edeceğimizden emin olabilirsiniz." diye konuştu.

Karaman, yönetici ve futbolcular, anıtın açılışının ardından ilçe merkezindeki Atatürk Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Karaman ve beraberindekiler, daha sonra Torul Seyir Terası'na çıktı.



