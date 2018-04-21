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Trabzonspor'a Avrupa yolunda ağır darbe!

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, sahasında Sivasspor'a 2-0 yenildi.

21 Nisan 2018 Cumartesi 18:27
Trabzonspor'a Avrupa yolunda ağır darbe!

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yendi.

Ligde oynadığı son iki karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Sivasspor karşısında karşılaşmaya etkili başlayan Trabzonspor ilk yarım saatlik bolümde DG Sivasspor kalesinde tehlikeli oldu. Özellikle Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ile gole yaklaşan bordo mavililer Ali Şaşal Vural'ı geçemedi. 

TRABZON, SAHASINDA KAYBETTİ

Trabzonspor karşılaşmanın ilk yarısında iki zorunlu değişiklik yapmak zorundan kaldı. 38. dakikada Uğur Demirok yerini Sosa'ya bırakırken 41. dakikada da Kamil Ahmet Çörekçi yerine Pereira oyuna dahil oldu. Trabzonspor ilk yarının son dakikalarında Sivasspor kalesini adeta ablukaya aldı. Filip Novak'ın sol çaprazdan vuruşunda top direkten geri döndü.

Bu pozisyondan sonra Demir Grup Sivasspor Hakan Arslan ile Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçti. Auremir'in ortasına iyi yükselen Hakan Arslan ceza sahasının içinden kafa vuruşunda Uğurcan Çakır'ı mağlup etti takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. Trabzonspor 50. dakikada Burak Yılmaz ile beraberlik golüne yaklaştı. 

Yusuf Yazıcı'nın ortasına ceza sahasının içinde iyi yükselen Burak'ın vuruşu üstten auta çıktı. 78. dakikada Burak Yılmaz topu filelerle buluşturdu ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. Karşılaşmanın 90. dakikasında Kone DG Sivasspor adına farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkamdı ve DG Sivasspor sahadan 3 puanla ayrıldı.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 18:27
  1. Trabzonspor
  2. Sivasspor
  3. Süper Lig
  4. Rıza Çalımbay

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