0553 313 94 23

Trabzonspor'a Abdulkadir Parmak katkısı

- Altyapıdan yetişen genç oyuncularıyla dikkati çeken Trabzonspor'da, gol katkısı olarak Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün ardından bu sezon Abdulkadir Parmak da ön plana çıktı- Abdulkadir Parmak, 14 resmi maçta rakip filelere 6 gol göndererek takımına önemli destek verdi

23 Şubat 2019 Cumartesi 12:30
Trabzonspor'a Abdulkadir Parmak katkısı


TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Spor Toto Süper Lig'de altyapıdan yetişen genç oyuncularıyla dikkati çeken Trabzonspor'da, gollerde Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün takıma yaptığı katkının ardından Abdulkadir Parmak da ön plana çıktı.

Bordo-mavili takımın dün deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Göztepe karşılaşmasında attığı golle galibiyette önemli rol oynayan Abdulkadir Parmak, bu sezon ligde 8 maçta 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 maçta 4 olmak üzere 14 resmi maçta 6 gol atmayı başardı.

Bordo-mavili takımın orta alan oyuncusu, ayrıca bu sezon Trabzonspor 21 Yaş Altı Takımı'nda da forma giydiği 2 maçta 3 gol attı.


- Gençlerin en golcüsü oldu


Sezon başında kiralık forma giydiği Adana Demirspor'dan dönen Abdulkadir Parmak, takımda genç oyuncular içerisinde de bu sezon skora en fazla katkı sağlayan isim oldu.

Abdulkadir Parmak, ligde 1-1 biten Demir Grup Sivasspor maçında ve 3-1'lik Göztepe galibiyetinde birer gol atarak takımına zor günler geçirdiği ligin ikinci yarısında katkı sağladı.

Genç oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Sivas Belediyespor ile 2-2 biten deplasmandaki ilk maçta ve 5-0 galibiyetle sona eren rövanş maçında birer gol attı. Orta alan oyuncusu, son 16 turunda da Balıkesirspor Baltok ile oynanan ve 3-1 kazanılan karşılaşmada da 2 gol kaydederek kupada yola devam edilmesinde önemli rol oynadı.

Gençler içerisinde Yusuf Yazıcı, bu sezon 23 resmi maçta 1 gol, Abdülkadir Ömür de 24 resmi maçta 2 gol kaydetti.


- Yusuf Yazıcı'dan Süper Lig'de 77 maçta 17 gol


Trabzonspor altyapısından A takıma yükselen ve Süper Lig'de 4. sezonunu geçiren Yusuf Yazıcı, genç futbolcular arasında en çok süre alan oyuncu oldu.

A Milli Takım'a kadar yükselen, bordo-mavili takımda kaptanlık görevine de getirilen genç oyuncu, toplam 77 lig maçında forma giyerken, rakip fileleri de 17 kez havalandırdı.

Yusuf Yazıcı, kupa maçlarıyla birlikte 89 resmi maçta 19 gol kaydetti.

Bordo-mavili oyuncu, bu sezon tek golünü ligde Medipol Başakşehir ile oynanılan karşılaşmada kaydetti.


- Abdülkadir Ömür'den ligde 52 maçta 5 gol


UEFA tarafından, "Türk Messi", "Yeni Hagi" ifadeleriyle tanıtılıp geleceğin yıldız adayları arasında gösterildikten sonra, 2015-2016 sezonunda 16 yaşındayken Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Adanaspor maçıyla A takım formasını giymeye başlayan Abdülkadir Ömür, ligde şimdiye kadar 52 müsabakada yer alırken, 5 gol kaydetti ve performansıyla göz doldurdu.

Genç futbolcu, kupa maçlarıyla birlikte 63 resmi maçta rakip fileleri 6 kez havalandırdı.

Abdülkadir Ömür, bu sezon ligde bordo-mavili takımın 4-1 kazandığı Çaykur Rizespor maçında 2 gol attı.

Ayrıca, Trabzonspor altyapısından yetişen oyuncular, çok sayıda asistle de gol yollarında takımlarına katkı sağladı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 12:30
  1. Abdulkadir Parmak
  2. Futbol
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Trabzonspor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Adayı Böcek, Kaş’ta
    1. Başkan Adayı Böcek, Kaş’ta
    2. Kars ziyaretçi akınına uğruyor
    3. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'na doğru
    4. MHP’den Uzundere’de görkemli açılış
    5. Milli Savunma Bakanı Akar ve ABD..
    6. Çavuşoğlu, "Türkiye yansa, yıkılsa..
    7. "Gönül belediyeciliğini hayata..
    8. Öğrencilerden anlamlı resim sergisi
    9. Ağrı’da kaçak silah operasyonu
    10. Ardahan'ın kurtuluş yıl dönümü
    11. Trabzonspor'a Abdulkadir Parmak katkısı
    12. KAYSİAD Başkanı Yılmaz: "İş dünyası..
    13. AK Parti’nin TBMM Başkan adayı Mustafa..
    14. Migros’tan dünya perakendesine örnek..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan:..
    16. Iğdır’da büyü ve bahisle vatandaşları..
    17. "Kamuda Sözleşmeliliğe Son" şurası
    18. Başkan Aktaş’tan BALKANTÜRKSİAD’a övgü
    19. Vali Öksüz, Bülbül Mahallesi’nde..
    20. İzmirli turizmciler Van’da ağırlandı
    21. Putperest ayine Bakanlık ‘dur’ dedi
    22. Karda mahsur kalan araçları ekipler..
    23. "Ekmek satışında poşet ücretli olsun..
    24. Endonezya, 2021 MotoGP yarışına ev..
    25. Dev projenin görüntüleri ortaya çıktı
    26. Küçüklerden büyük kampanya
    27. Karabağlar Belediyesi Spor A.Ş.’deki..
    28. "Veba salgını Musul'u kasıp kavuruyor"
    29. Marketlerden alınanlar ihtiyaç..
    30. Venezuela’dan ABD’ye diplomatlar..
    Soylu ilk kez açıkladı: ABD, Karayılan'a bakın ne vermiş!
    Soylu ilk kez açıkladı: ABD, Karayılan'a bakın ne vermiş!
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu