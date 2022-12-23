Trabzonspor'a 1. Lig'den stoper geliyor!

Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo mavili ekip savunma hattına bir takviye yapmanın peşinde. Listedeki isim ise TFF 1. Lig'de Gençlerbirliği forması giyen Gökhan Gül.

Ara transfer dönemine daha 23 gün var. Ancak Trabzonspor, ocak ayı planlamalarına hız vermiş durumda. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın verdiği liste doğrultusunda çalışmalar sürüyor.

Kurmaylar, İzleme Komitesi'nin önerdiği isimleri de değerlendirmeye alıyor. Bu isimlerden birisi de Gençlerbirliği takımında forma giyen Gökhan Gül. Gökhan Gül Almanya'nın Bochum takımının altyapısında yetişti.

ASpor'a göre; Bordo-mavili takımın İzleme Komitesi tarafından yönetime ve teknik ekibe önerildi. Stoper, sağ bek ve ön libero mevkilerinde görev yapabiliyor.

Gökhan Gül, futbol stili olarak milli yıldız Kaan Ayhan'a benzetiliyor. Genç yetenek için Abdullah Avcı'nın kararı bekleniyor. Avcı onay verirse, Gökhan için girişimler hızlanacak. Gençlerbirliği ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek.

Gökhan Gül'ün piyasa değeri 400 bin Euro civarında. Bu sezon toplamda 17 karşılaşmaya çıktı. Gökhan 4 gol atmayı başardı.