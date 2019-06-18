0553 313 94 23

Trabzonspor, Yusuf Sarı ile anlaşma sağladı

Bordo-mavili kulüp, Yusuf Sarı'nın transferi için Fransız Kulübüne 250 bin avro bonservis bedeli, oyuncuya da 3 sezon için toplam 4 milyon 303 bin lira garanti ücret ödeneceğini açıkladı

18 Haziran 2019 Salı 20:43
Trabzonspor, Yusuf Sarı ile anlaşma sağladı

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Fransa'nın Olimpik Marsilya Kulübünden Yusuf Sarı ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Yusuf Sarı'nın transferi için Fransız Kulübüne 250 bin avro bonservis bedeli, oyuncuya da 3 sezon için toplam 4 milyon 303 bin lira garanti ücret ödeneceği bildirildi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan iki ayrı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Yusuf Sarı'nın kulübümüze transferi konusunda, Olympique De Marseille kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Olympique De Marseille kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 250 bin avro ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun başka bir kulübe kiralanması veya satılması durumunda yüzde 20 pay Olympique De Marseille kulübüne ödenecektir.

Yusuf Sarı ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya 2019-20 futbol sezonu için 1 milyon 300 bin lira, 2020-2021 sezonu için 1 milyon 430 bin lira, 2021-2022 sezonu için de 1 milyon 573 bin lira garanti ücret ödenecektir. Futbolcu menajeri, CCB Menajerlik ve Danışmanlık Ltd. Şti.'ne, menajerlik hizmeti olarak 390 bin lira+KDV ödenecektir. Bu menajerlik hizmet bedeli 3 yıllık dönem için olup, futbolcunun kulübümüzde devam etme şartına bağlıdır."



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 20:43
  1. Futbol
  2. Spor Toto Süper Lig
  3. SÜPERLİG
  4. Trabzonspor
  5. Yusuf Sarı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mursi’nin köyünde gıyabi cenaze namazı kılındı
    1. Mursi’nin köyünde gıyabi cenaze namazı..
    2. Türkiye'den çekinen Yunanistan..
    3. Dışişleri Bakanlığı, GİK’in aldığı..
    4. Türkiye'de yatırım fırsatları..
    5. Baba tartıştığı oğlunu bıçaklayarak..
    6. Başına silahı dayayarak intihara..
    7. AK Partili isim ve yeğeni ölü bulundu
    8. Düzce sele teslim oldu
    9. İncirliova Belediyesi, donör bekleyen..
    10. Elazığ’da trafik kazası: 3 yaralı
    11. Erdoğan'dan AK Parti ve MHP seçim..
    12. Tüfekle vurduğu genci ölüme terk etti
    13. KKTC Hükümeti kapalı Maraş’ın açılması..
    14. GÜNCELLEME - Japonya'da 6,8..
    15. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İran'a..
    16. Vatandaş binlerce lirayı havaya saçtı!..
    17. Başkan Tekin muhtarlar ile buluştu
    18. Tunus Meclisinde Mursi için dua edildi
    19. Trabzonspor, Yusuf Sarı ile sözleşme..
    20. Antalya’da heyelan sebebiyle yol çöktü
    21. Motosiklet sürücülerinden Binali..
    22. Başkent’te yağmura dayanamayan istinat..
    23. Şili'de grip virüsü
    24. Makas atarak yokuştan inen tır..
    25. Ordu'da hortum
    26. Mersin sele teslim oldu
    27. Araklı’nın Çamlıktepe mahallesinde..
    28. İngiltere'de Muhafazakar Parti..
    29. Fenerbahçe'den öğrencilere 700 liraya..
    30. Trabzonspor, Yusuf Sarı ile anlaşma..
    Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu canlı yayınıyla ilgili olay sözler: Resmen füze attı...
    Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu canlı yayınıyla ilgili olay sözler: Resmen füze attı...
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Saadet Partili ismin skandal Mursi mesajına sert tepki: Bunu diyorsanız, ABD’nin konu mankenisiniz demektir!
    Saadet Partili ismin skandal Mursi mesajına sert tepki: Bunu diyorsanız, ABD’nin konu mankenisiniz demektir!