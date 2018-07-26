Trabzonspor resmen açıkladı! Transfer gerçekleşti

Kadrosuna yeni isimler katarken bir yandan da bünyesindeki futbolcuları elinden çıkartan Trabzonspor, Fabian Castillo'nun Meksika ekibi Tijuana'ya 2 milyon 650 bin Dolar'a transfer olduğunu KAP'a bildirdi.

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fabian Andres Castillo Sanchez'in, Club Tijuana'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Club Tijuana, kulübümüze fesih bedeli olarak 2.650.000 Dolar ödeyecektir" denildi.