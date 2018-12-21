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Trabzonspor Teknik Direktörü Karaman AA'nın "Yılın fotoğrafları" oylamasına katıldı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile bordo-mavili oyuncular Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür oylamaya katıldı

21 Aralık 2018 Cuma 09:31
Trabzonspor Teknik Direktörü Karaman AA'nın "Yılın fotoğrafları" oylamasına katıldı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile bordo-mavili oyuncular Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceleyen Karaman ile oyuncular, kareler hakkında bilgi alırken, haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer eser için oy kullandı.

Ünal Karaman, haber kategorisinde foto muhabiri Özkan Bilgin'in, "Mehmetçik'ten ilk iftar" başlıklı fotoğrafından yana tercihini kullanırken, yaşam kategorisinde Yahya Sezgin'in çektiği, "Bir avuç arı" isimli fotoğrafa oy verdi.

Bordo-mavili teknik adamın spor kategorisindeki tercihi ise Burak Akbulut'un, "Karate'nin sultanları" başlıklı karesi oldu.

 

- Futbolcuların spor kategorisinde oyu, kupa fotoğrafına

 

Bordo-mavili ekibin milli oyuncuları Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür, spor kategorisinde oylarını, Şebnem Coşkun'un, "Kupa coşkusu" fotoğrafı için kullandı.

Yusuf Yazıcı, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın, "Gazze'de Türk bayrağı", yaşam kategorisinde de İlhami Çetin'in, 'Ali Dede ve kedisi" fotoğrafına oy verdi.

Abdülkadir Ömür ise haber kategorisinde Halil Fidan'ın, "Türk bayrağı Afrin'de", yaşam kategorisinde de İlhami Çetin'in, "Ali Dede ve kedisi" eserlerini tercih etti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 09:31
  1. Karaman
  2. Trabzon
  3. AA

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