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Trabzonspor, sezon hazırlıklarını sürdürüyor

05 Temmuz 2019 Cuma 14:40
Trabzonspor, sezon hazırlıklarını sürdürüyor

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun hazırlıklarına devam ediyor.

Bordo-mavililer, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu hazırlıklarını teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı olarak sürdürdü.

Antrenmanda, futbolcular iki gruba ayrıldı. Bir gruba vücut kitle analizi ve laktat testi yapılırken diğer grup dayanıklılık çalıştı.

Karadeniz ekibi, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 14:40
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