0553 313 94 23

Trabzonspor Nwakaeme’nin sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı

Trabzonspor geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performansıyla takımın önemli isimlerinden biri olan Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme’nin sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattığını duyurdu.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 00:53
Trabzonspor Nwakaeme’nin sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı

Trabzonspor geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performansıyla takımın önemli isimlerinden biri olan Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme’nin sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattığını duyurdu.


Trabzonspor KAP’a yaptığı açıklamada şu ifadelerini kullandı, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Anthony Nnaduzor Nwakaeme arasındaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesitadil edilmiştir.Sözleşmenin bitiş tarihi bir yıl uzatılarak 31.05.2022 olmuştur,2019-20 sezonundan başlamak üzere, sözleşme sonuna kadar, her bir sezon için 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. 4 milyon Euro olan serbest kalma tutarı 6 milyon Euro ya yükseltilmiştir"denildi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 00:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Prens Selman'a büyük şok! İptal ettiler
    1. Prens Selman'a büyük şok! İptal ettiler
    2. Sikorsky, Aydan bebek için havalandı
    3. Polis helikopteri Aydan bebek için..
    4. Karamollaoğlu'ndan 'sertifikalı tohum'..
    5. Yemen'de Suudi Arabistan aleyhinde..
    6. Ayvalık’ta 45 Afganistan uyruklu..
    7. Lüks otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 3..
    8. "Kazanımlarımız önümüzü kesmeye..
    9. AB ülkelerinden Libya'daki göçmen..
    10. Balıkesir'de 45 düzensiz göçmen..
    11. Şişli’de metrobüs kazası: 2 yaralı
    12. Trabzonspor Nwakaeme’nin sözleşmesini..
    13. Altaylı'nın 'araç israfı' yalanına..
    14. Trabzonspor Nwakaeme'nin sözleşmesini..
    15. Başkent’te trafik kazası: 1 yaralı
    16. Çan’da yangın
    17. ABD kuklası Hafter yenilmeye..
    18. ‘Efsane Ekspres’ 8 yıl sonra..
    19. Muğla'da 11 düzensiz göçmen yakalandı
    20. New York Tirana Üniversitesinde..
    21. Şişli'de metrobüs yayaya çarptı
    22. Bodrum’da 11 göçmen yakalandı
    23. Göçmenler Ada’da yakalandı
    24. HDP'li Ahmet Türk, işe gelmeden maaş..
    25. Esad rejimi İdlib’e saldırdı: 7 ölü
    26. KARDEMİR, KfW-IPEX Bank ile planlarını..
    27. Erzurumspor, Aykut Demir'le anlaştı
    28. Römorka çarpan motosikletteki 2 kişi..
    29. FETÖ’nün gizli dershanelerinde..
    30. GÜNDEM ÖZETİ / 6 Temmuz 2019
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    İBB'nin kritik ismi görevden alındı
    İBB'nin kritik ismi görevden alındı
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan'a dikkat çeken uyarı
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan'a dikkat çeken uyarı
    Bekir Bozdağ: Evden ölmeyi göze alarak çıktım
    Bekir Bozdağ: Evden ölmeyi göze alarak çıktım
    Savcılık'tan Ali Babacan için flaş kararı
    Savcılık'tan Ali Babacan için flaş kararı

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması