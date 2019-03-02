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Trabzonspor, MKE Ankaragücü taraftarı için başsağlığı mesajı yayımladı

-Trabzonspor Kulübü, Antalyaspor deplasmanından dönenMKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu başsağlığı mesajı yayımladı.

02 Mart 2019 Cumartesi 10:35
Trabzonspor, MKE Ankaragücü taraftarı için başsağlığı mesajı yayımladı

-Trabzonspor Kulübü, Antalyaspor deplasmanından dönenMKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu başsağlığı mesajı yayımladı.


Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda şu ifadeler kullanıldı."MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün Antalyaspor maçından dönerken Afyon civarında devrilmesi nedeniyle iki taraftarın hayatını kaybettiği, bazı taraftarların ise yaralandığı haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Bu elim kazada yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Ankaragücü camiası ve Türk futbolunun başı sağolsun"denildi

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 10:35
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