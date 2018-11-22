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Trabzonspor, Medical Park Stadı'nda çalışacak

- Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu:"(Fenerbahçe karşılaşması) Bu maçı kazanacaksak taraftarlarla birlikte kazanacağız. Onların isteği üzerine cumartesi günü son idmanı stadımızda yapacağız"

22 Kasım 2018 Perşembe 14:52
Trabzonspor, Medical Park Stadı'nda çalışacak


TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 25 Kasım Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, karşılaşma için son antrenmanını taraftarlardan gelen talep üzerine Akyazı'daki Medical Park Stadı'nda yapacak.

Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bordo-mavili taraftarların sosyal medyadan Fenerbahçe maçı öncesi son antrenmanı Medical Park Stadı'nda gerçekleştirme çağrısını olumlu karşıladıklarını söyledi.

Taraftarın takım için çok önemli olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, "Bu maçı kazanacaksak taraftarlarla birlikte kazanacağız. Onların bu isteği üzerine cumartesi günü son idmanı saat 16.00'da stadımızda yapacağız." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 14:52
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