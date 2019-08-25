Trabzonspor Malatyaspor maçı beIN Sports canlı izle
Süper Ligin ikinci haftasında Karadeniz temsilcisi Trabzonspor kendi sahasında Yeni Malatyaspor'u misafir ediyor. Saat 19:15'de başlayacak açı beIN Sports canlı izleniyor. Trabzonspor Malatyaspor maçındailk 11'ler belli oldu.25 Ağustos 2019 Pazar 19:10
Süper Ligin ikinci haftasında Karadeniz temsilcisi Trabzonspor kendi sahasında Yeni Malatyaspor'u misafir ediyor. Saat 19:15'de başlayacak açı beIN Sports canlı izleniyor. Trabzonspor Malatyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu. Trabzonspor-Malatyaspor maçı canlı izle takiple golleri an be an öğren.
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, A. Parmak, Nwakaeme, A. Ömür, Ekuban, Sörloth YEDEKLER: Erce, Campi, Ivanildo, Abdurrahim, A. Canbaz, Fıratcan, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Yusuf Sarı, Donis Avdijaj
YEDEKLER: Erce, Campi, Ivanildo, Abdurrahim, A. Canbaz, Fıratcan, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Yusuf Sarı, Donis Avdijaj
STAT: Medical Park
SAAT: 19:15
HAKEM: Koray Gençerler
YAYIN: beIN SPORTS 1
Fenerbahçe yeni sezona hızlı başladı
Yeni sezonun ilk haftasının ardından 2. hafta maçlarına devam edilen ligde son oynanan maçlarda Beşiktaş evinde konuk ettiği Göztepe karşısında 3 golle 3 puanın sahibi olurken bugün oynanan Başakşehir Fenerbahçe karşılaşmasında sarı-lacivertli takım maçın 77. dakikasında Vedat Muriç'in ve 90+3'te Nabil Dirar'ın golüyle kazanan taraf oldu. Futbolseverler Trabzonspor-Malatyaspor maç sonuçlarını merak ediyor.
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