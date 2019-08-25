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Trabzonspor Malatyaspor maçı beIN Sports canlı izle

Süper Ligin ikinci haftasında Karadeniz temsilcisi Trabzonspor kendi sahasında Yeni Malatyaspor'u misafir ediyor. Saat 19:15'de başlayacak açı beIN Sports canlı izleniyor. Trabzonspor Malatyaspor maçındailk 11'ler belli oldu.

25 Ağustos 2019 Pazar 19:10
Trabzonspor Malatyaspor maçı beIN Sports canlı izle

Süper Ligin ikinci haftasında Karadeniz temsilcisi Trabzonspor kendi sahasında Yeni Malatyaspor'u misafir ediyor. Saat 19:15'de başlayacak açı beIN Sports canlı izleniyor. Trabzonspor Malatyaspor maçında  ilk 11'ler belli oldu. Trabzonspor-Malatyaspor maçı canlı izle takiple golleri an be an öğren.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, A. Parmak, Nwakaeme, A. Ömür, Ekuban, Sörloth YEDEKLER: Erce, Campi, Ivanildo, Abdurrahim, A. Canbaz, Fıratcan, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Yusuf Sarı, Donis Avdijaj

YEDEKLER: Erce, Campi, Ivanildo, Abdurrahim, A. Canbaz, Fıratcan, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Yusuf Sarı, Donis Avdijaj 

STAT: Medical Park

SAAT: 19:15

HAKEM: Koray Gençerler

YAYIN: beIN SPORTS 1

Fenerbahçe yeni sezona hızlı başladı

Yeni sezonun ilk haftasının ardından 2. hafta maçlarına devam edilen ligde son oynanan maçlarda Beşiktaş evinde konuk ettiği Göztepe karşısında 3 golle 3 puanın sahibi olurken bugün oynanan Başakşehir Fenerbahçe karşılaşmasında sarı-lacivertli takım maçın 77. dakikasında Vedat Muriç'in ve 90+3'te Nabil Dirar'ın golüyle kazanan taraf oldu. Futbolseverler Trabzonspor-Malatyaspor maç sonuçlarını merak ediyor.

 

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 19:10
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