Trabzonspor kötü gidişe son verdi! Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Süper Lig 23. hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Göztepe ile Trabzonspor Bornova Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mustafa Öğretmenoğlu'nun düdük çaldığı maçı Trabzonspor 3-1 kazandı. Mağlubiyet serisine son verildi Trabzonspor'un gollerini 27. dakikada Rodallega, 73. dakikada Abdülkadir Parmak ve 90. dakikada Kadu kendi kalesine atarken Göztepe'nin sayısını 71. dakikada penaltıdan Deniz Kadah kaydetti. Ligde iki maçlık mağlubiyet serisine İzmir'de son veren Trabzonspor puanını 36'ya yükseltti. Son 6 maçta 5. mağlubiyetini alan Göztepe ise 25 puanda kaldı.

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