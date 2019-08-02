0553 313 94 23

Trabzonspor Kulübünün 52. kuruluş yıl dönümü

- Etkinlikler kapsamında Akyazı Stadyumu Kampüsü'nde Dozer Cemil Usta Anıtı ve Doğa Parkı açıldı- Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu:"İnşallah takımımız ve ülke futbolu için iyi bir sezon olur"

02 Ağustos 2019 Cuma 17:14
Trabzonspor Kulübünün 52. kuruluş yıl dönümü


TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübünün 52. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Akyazı Stadyumu Kampüsü'nde Dozer Cemil Usta Anıtı ve Doğa Parkı açıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, 2019-2020 futbol sezonunun hayırlı olmasını diledi.

"Umarım emeğin ve gayretin tam olarak alındığı bir sezon olur." diyen Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Umarım Trabzonspor için geçen sezondan daha iyi bir sezon olur. 'Ben Trabzonspor kaptanıyım, başka bir takımın kaptanının ardından nasıl sahaya çıkarım.' dediği için bu sezonun ismi, Cemil Usta Sezonu oldu. Bugün bir vefa örneğini yaşıyoruz. Hem anıtı hem doğa parkını açacağız. İnşallah takımımız ve ülke futbolu için iyi bir sezon olur. Hak edenin kazandığı bir sezon olur. Belediye olarak takımımızın yanında olmaya devam ediyoruz."

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp ise Dozer Cemil Usta Anıtı ve Doğa Parkı'nın açılışında kulübün kuruluşunun 52. yılı anısına 52 fidan dikeceklerini aktardı.

Cemil Usta'yı anlatan Alp, "Sade bir Trabzon uşağıydı. Biz böyle değerli insanların mirasçılarıyız. Onlar nasıl hassas bir şekilde mücadele ettiyse biz de bu anlayışta mücadele ediyor ve yönetiyoruz." diye konuştu.

Cemil Usta'nın oğlu Cem Usta da babasının anısını yaşatma adına yapılan çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Alp, Cemil Usta'nın ailesine kara kalem tablo verdi.

Cemil Usta'nın ailesi de Alp'e, babalarının Liverpool maçında giydiği formayı hediye etti. Formanın, Trabzonspor Müzesi'ne konulacağı belirtildi.

Anıtın açılmasından sonra protokol üyeleri ve Cemil Usta'nın ailesi tarafından fidan dikimi gerçekleştirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 17:14
  1. 52. kuruluş yıl dönümü
  2. Cemil Usta
  3. Futbol
  4. Murat Zorluoğlu
  5. SÜPER LİG
  6. Trabzonspor
  7. Trabzonspor Kulübü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Endonezya’da yanardağ alarmı
    1. Endonezya’da yanardağ alarmı
    2. Malatya'da pencereden düşen çocuk öldü
    3. Ordu'da kaybolan alzaymır hastası..
    4. GÜNCELLEME - Eskişehir merkezli "sahte..
    5. Elazığ takımlarının saha sıkıntısı
    6. Grönland'da temmuzda 197 milyar ton..
    7. Kula’da trafik denetimleri artırıldı
    8. Karakoyun köprülü kavşakta çalışmalar..
    9. İzmir’in Buca ilçesinde, sürüsünün..
    10. Rusya'dan ABD açıklaması: Büyük hata..
    11. Binlerce klasik otomobil tutkunu..
    12. Sivas’ta araç sayısı azaldı
    13. Türkiye’yi, Avrupa Şampiyonasında..
    14. Başkan Pekyatırmacı:..
    15. Yağmur suyu ile kavun-karpuz..
    16. Kapalıçarşı'da altın
    17. Mısır’da 513 mahkuma af
    18. Bayramiç’ten Başkan Turgay Erdem’e..
    19. Türkeli’de tır ve kamyonlar için..
    20. ABD ile güvenli bölgeye yönelik..
    21. Jandarma trafikten helikopterli denetim
    22. Güvenli bölge için kritik tarih..
    23. Vali Kaymak: “Kavak Samsun’un..
    24. Oyuncak Kütüphanesi öğrenci ve..
    25. Akşener kurultay öncesi il..
    26. Hacca giden kişinin hacla ilgili..
    27. Trabzonspor Kulübünün 52. kuruluş yıl..
    28. Yangının ardından Balıkesir Valisinden..
    29. Edirne'de 109 düzensiz göçmen yakalandı
    30. AYM’nin kararına bir tepki de Bingöl..
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Davutoğlu startını Konya’dan veriyor! Davutoğlu'na cevabın ne olacak Konya?
    Davutoğlu startını Konya’dan veriyor! Davutoğlu'na cevabın ne olacak Konya?
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!