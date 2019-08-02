



TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübünün 52. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Akyazı Stadyumu Kampüsü'nde Dozer Cemil Usta Anıtı ve Doğa Parkı açıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, 2019-2020 futbol sezonunun hayırlı olmasını diledi.

"Umarım emeğin ve gayretin tam olarak alındığı bir sezon olur." diyen Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Umarım Trabzonspor için geçen sezondan daha iyi bir sezon olur. 'Ben Trabzonspor kaptanıyım, başka bir takımın kaptanının ardından nasıl sahaya çıkarım.' dediği için bu sezonun ismi, Cemil Usta Sezonu oldu. Bugün bir vefa örneğini yaşıyoruz. Hem anıtı hem doğa parkını açacağız. İnşallah takımımız ve ülke futbolu için iyi bir sezon olur. Hak edenin kazandığı bir sezon olur. Belediye olarak takımımızın yanında olmaya devam ediyoruz."

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp ise Dozer Cemil Usta Anıtı ve Doğa Parkı'nın açılışında kulübün kuruluşunun 52. yılı anısına 52 fidan dikeceklerini aktardı.

Cemil Usta'yı anlatan Alp, "Sade bir Trabzon uşağıydı. Biz böyle değerli insanların mirasçılarıyız. Onlar nasıl hassas bir şekilde mücadele ettiyse biz de bu anlayışta mücadele ediyor ve yönetiyoruz." diye konuştu.

Cemil Usta'nın oğlu Cem Usta da babasının anısını yaşatma adına yapılan çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Alp, Cemil Usta'nın ailesine kara kalem tablo verdi.

Cemil Usta'nın ailesi de Alp'e, babalarının Liverpool maçında giydiği formayı hediye etti. Formanın, Trabzonspor Müzesi'ne konulacağı belirtildi.

Anıtın açılmasından sonra protokol üyeleri ve Cemil Usta'nın ailesi tarafından fidan dikimi gerçekleştirildi.