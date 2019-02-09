Trabzonspor kafilesi İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor, İstanbul'a geldi. Bordo-mavili bir grup taraftar kafileyi Atatürk Havalimanı'nda meşale ve tezahüratlarla karşıladı. Taraftarlar özellikle teknik direktör Ünal Karaman, takımın Arjantinli futbolcusu Jose Sosa, Kolombiyalı forvet Hugo Rodallega, milli oyuncular Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür lehine tezahüratta bulundu. Taraftarlar ayrıca bazı oyuncularla da fotoğraf çektirdi. Yusuf Yazıcı taraftarların istediğini kırmayarak, takım otobüsünün kapısından "üçlü" diye tabir edilen tezahüratı yaptırdı. Trabzonspor kafilesi, güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.

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