Trabzonspor, İstanbul'a geldi17 Ağustos 2019 Cumartesi 19:19
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak Trabzonspor, İstanbul'a geldi.
Trabzonspor kafilesini İstanbul Havalimanı'nda az sayıda taraftar coşkulu bir şekilde karşıladı.
Bordo-mavililer, özellikle takımın teknik direktörü Ünal Karaman'a büyük sevgi gösterisinde bulundu. Karaman'a çiçek veren taraftarlar, teknik direktörleri lehine tezahüratta bulundu.
Bordo-mavili kafile, güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele geçti.
YORUM YAZ