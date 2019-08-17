Trabzonspor, İstanbul'a geldi



İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak Trabzonspor, İstanbul'a geldi. Trabzonspor kafilesini İstanbul Havalimanı'nda az sayıda taraftar coşkulu bir şekilde karşıladı. Bordo-mavililer, özellikle takımın teknik direktörü Ünal Karaman'a büyük sevgi gösterisinde bulundu. Karaman'a çiçek veren taraftarlar, teknik direktörleri lehine tezahüratta bulundu. Bordo-mavili kafile, güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele geçti.



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