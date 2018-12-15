



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor, İstanbul'a geldi.

Bordo-mavili bazı taraftarlar, kafileyi Atatürk Havalimanı'nda meşale ve tezahüratlarla karşıladı. Taraftarlar, özellikle kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Ünal Karaman ve takımın Arjantinli futbolcusu Jose Sosa lehine tezahüratta bulundu.

Taraftarlar, bazı oyuncularla da fotoğraf çektirdi. Trabzonspor kafilesi, güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.



