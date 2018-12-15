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Trabzonspor, İstanbul'a geldi

15 Aralık 2018 Cumartesi 15:49
Trabzonspor, İstanbul'a geldi


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor, İstanbul'a geldi.

Bordo-mavili bazı taraftarlar, kafileyi Atatürk Havalimanı'nda meşale ve tezahüratlarla karşıladı. Taraftarlar, özellikle kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Ünal Karaman ve takımın Arjantinli futbolcusu Jose Sosa lehine tezahüratta bulundu.

Taraftarlar, bazı oyuncularla da fotoğraf çektirdi. Trabzonspor kafilesi, güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.


Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 15:49
  1. Futbol
  2. SÜPERLİG

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