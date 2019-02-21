Trabzonspor ile Göztepe 22. randevuda - İki takım arasında geride kalan 21 lig maçında bordo-mavililerin galibiyet sayısında 8-4 üstünlüğü bulunuyor



TRABZON (AA) - Trabzonspor ile Göztepe, yarın İzmir'de yapacakları maçla ligde 22. kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 21 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 8-4 üstünlük sağladı. Taraflar, 9 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 29 gol atarken kalesinde 16 gol gördü.

- İzmir'de zorlanıyor

Trabzonspor, Göztepe karşısında deplasmanda kazanmakta zorlanıyor. Bordo-mavililer, İzmir deplasmanında oynanan 10 maçın sadece 2'sini kazandı. 6 maçtan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, 2 kez de mağlup oldu. Trabzonspor, bu maçlarda 10 gol atarken kalesinde de 10 gol gördü. İki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti alan taraf Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer, 1978-79 sezonunda sahasında rakibini 5-0 mağlup etti. Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Göztepe 2-1 kazanmıştı.

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