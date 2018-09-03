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Trabzonspor hezimeti 4 futbolcunun sonu oldu

Hafta sonu oynanan Trabzonspor maçından 4 farklı mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim Mariano, Maicon, Ahmet ve Belhanda'yı ilk 11'den çıkarıyor.

03 Eylül 2018 Pazartesi 10:17
Trabzonspor hezimeti 4 futbolcunun sonu oldu

Galatasaray'da 4-0'lık ağır Trabzonspor yenilgisi, teknik direktör Fatih Terim'i bir hayli kızdırdı. Fatih Terim takımın genel performansından rahatsız olurken, özellikle savunmadaki hatalara büyük tepki gösterdi. Alanya karşısında alınan farklı galibiyetin ardından kazanan takımı bozmak istemeyen Terim, Serdar Aziz'in iyileşmesine rağmen defansın göbeğinde Maicon-Ahmet Çalık ikilisine forma verdi. Ancak ikilinin performansı Fatih Hoca'da hayal kırıklığı yarattı.

FATİH TERİM LİNNES'E DÖNÜŞ YAPABİLİR

Sarı-kırmızılıların teknik patronu, sağ bekte oynayan Mariano'dan da memnun kalmadı. Milli maç için verilen arada bu durumu düzeltmeyi amaçlayan Fatih Terim, Serdar ile beraber Ryan Donk veya genç stoper Ozan Kabak'ı takıma hazırlamayı düşünüyor.

Forvet gibi stoper mevkisinde de yeterli takviyenin yapılmaması teknik direktör Fatih Terim'i zor durumda bırakırken, sarı-kırmızılı teknik adamın Mariano'nun yerine ise sağ bekte Linnes'e dönüş yapabileceği belirtildi.

Terim, Trabzon'a 4-0 yenilen takımdan Mariano, Maicon, Ahmet ve Belhanda'yı kesecek.

KASIMPAŞA'YA FARKLI 11

Fatih Terim, forvet bölgesi konusunda ise henüz son kararını vermedi. Tecrübeli teknik adam Eren Derdiyok yerine bu bölgede Henry Onyekuru'yu deneyebilir.

Süper Ligin 5. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray'da Fatih Terim'in Trabzonspor maçına göre farklı bir 11 çıkması bekleniyor.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 10:17
  1. Galatasaray
  2. Trabzonspor
  3. Fatih Terim

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