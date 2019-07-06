Trabzonspor hazırlıklarını sürdürüyor Trabzonspor, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Trabzonspor, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleşen antrenmanda kuvvet çalışmaları yapıldı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen çalışmada ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ve Obi Mikel’in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Filip Novak, Vahid Amiri ve Zargo Toure yer almadı. Tedavisine devam edilen Ogenyi Onazi ve Majid Hosseini ise salonda çalışmalarını sürdürdü.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam 18.00’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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