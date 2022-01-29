Trabzonspor hangi futbolcu korona oldu?
Süper Lig’de zirve yarışını sürdüren Trabzonspor’da bir futbolcu koronavirüse yakalandı. Futbolseverler ise hangi futbolcunun testinin pozitif çıktığını araştırmaya başladı.
Süper Lig’in lideri Trabzonspor’da bir futbolcunun korona testi pozitif çıktı. Peki, Trabzonspor’da kim korona oldu?
Trabzonspor hangi futbolcu korona oldu?
Trabzonspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kovid-19 PCR kontrolünde bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup, tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır" ifadelerine yer verildi.
Trabzonspor hangi futbolcunun testinin pozitif çıktığını ise açıklamadı.