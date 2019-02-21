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Trabzonspor, Göztepe'ye konuk olacak

Trabzonspor'un Bornova Stadı'nda Göztepe ile oynayacağı karşılaşma saat 20.30'da başlayacak

21 Şubat 2019 Perşembe 10:27
Trabzonspor, Göztepe'ye konuk olacak

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Ligin 21. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-1, ligin 22. haftasında da sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan bordo-mavililer, Göztepe karşısında 2 hafta sonra kazanarak çıkışa geçmek istiyor.

Bornova Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Teknik direktör Ünal Karaman'ın ligde son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının 11'inden farklı olarak sol bekte Amiri'nin yerine sakatlığının ardından takıma dönen Novak'a, sakatlığı nedeniyle hafta içi antrenmanlara katılamayan Abdülkadir Ömür'ün yerine ise Abdulkadir Parmak'a görev vermesi bekleniyor.

Trabzonspor'un Göztepe maçında muhtemel 11'i şöyle:

Arda Akbulut, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Nwakaeme ve Rodallega.

Karadeniz ekibi, basına kapalı yapacağı antrenmanın ardından öğle saatlerinde uçakla İzmir'e gidecek.



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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 10:27
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