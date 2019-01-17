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Trabzonspor golcüleriyle gülüyor

- Ziraat Türkiye Kupası'nda Balıkesirspor Baltok'u 2-1 yenen bordo-mavililer, karşılaşmanın gollerini atan Ekuban ve Rodallega ile bu sezon skor üretiyor- Rodallega, 18 resmi maçta 10 gol atarken Ekuban ise özellikle yedek kulübesinden katkı vererek 16 maçta 6 gol kaydetti

17 Ocak 2019 Perşembe 11:04
Trabzonspor golcüleriyle gülüyor


TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda sahasında Balıkesirspor Baltok'u 2-1 yenen Trabzonspor'da galibiyeti getiren golleri kaydeden Hugo Rodallega ve Caleb Ekuban, bordo-mavili takımın gol yükünü çekiyor.

Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega, bu sezon ligde 17 maçta bin 425 dakika, kupada da 1 maçta 90 dakika olmak üzere toplam 18 maçta bin 515 dakika sahada kaldı. Golcü futbolcu ligde 9, kupada da 1 gol atmak üzere 10 gole ulaştı.

Rodallega, takımının bu sezon en skorer ismi olurken geçen sezondan da daha golcü performans gösterdi.

Geçen sezon ligde oynadığı 23 maçta 513 dakika sahada kalan Kolombiyalı futbolcu, 5 kez rakip fileleri havalandırırken, bu sezon Burak Yılmaz'ın yokluğunda 17 maçta bin 425 dakika oynadı ve 9 gol kaydetti.

Rodallega, 2016-2017 sezonunda devre arasında geldiği bordo-mavili takımda, ligi 6 golle tamamlamıştı.


- Kulübedeki golcü Ekuban


Trabzonspor'un Gana asıllı İtalyan oyuncusu Caleb Ekuban, 16 maçta 6 gol atarak Hugo Rodallega'yı takip etti.

Ekuban, ligde 12 maçta 205 dakika sahada kalırken 3 golünü de yedek kulübesinden oyuna girerek attı.

Golcü futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 karşılaşmada 355 dakika görev yaparak 3 gol attı. Rodallega, ligde takımının en golcü oyuncusu olarak öne çıkarken, Ekuban da kupada en fazla gol atan isim oldu.

Devre arasında Beşiktaş'a transfer olan bir başka golcü oyuncu Burak Yılmaz da 7 lig maçında 5 kez rakip fileleri havalandırmıştı.


- Gol attıkları maçlarda yenilmedi


Trabzonspor, Rodallega ve Ekuban'ın gol attığı 11 maçta da yenilgi yüzü görmezken 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Bordo-mavililer, ligde iki futbolcunun gol attığı 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, kupada ise 2 maçtan galibiyetle ayrıldı.


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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 11:04
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