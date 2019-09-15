Trabzonspor Gençlerbirliği maçı canlı takip
Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. İşte, Trabzonspor Gençlerbirliği maçı canlı takibi...15 Eylül 2019 Pazar 20:02
Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. İşte, Trabzonspor Gençlerbirliği maçı canlı takibi...
Trabzonspor ile Gençlerbirliği ligin 4. haftasında karşı karşıya geliyor.
CANLI MAÇ SKORU:1-0
Dk.17 Novak
Trabzonspor'un ilk 11'i
Uğurcan Çakır
M. Hosseini
Ivanildo Fernandes
João Pereira
F. Novák
D. Avdijaj
José Sosa
A. Nwakaeme
J. Obi Mikel
Abdulkadir Parmak
A. Sørloth
Gençlerbirliği'nin ilk 11'i
Ertaç Özbir
Ahmet Oğuz
Z. Touré
Flavio
P. Polomat
Berat Özdemir
Fabricio Baiano
Bogdan Stancu
S. Sessègnon
Candeias
G. Sio
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