Trabzonspor Gençlerbirliği maçı canlı takip Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. İşte, Trabzonspor Gençlerbirliği maçı canlı takibi...

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. İşte, Trabzonspor Gençlerbirliği maçı canlı takibi... Trabzonspor ile Gençlerbirliği ligin 4. haftasında karşı karşıya geliyor. CANLI MAÇ SKORU: 1-0 Dk.17 Novak Trabzonspor'un ilk 11'i Uğurcan Çakır M. Hosseini Ivanildo Fernandes João Pereira F. Novák D. Avdijaj José Sosa A. Nwakaeme J. Obi Mikel Abdulkadir Parmak A. Sørloth Gençlerbirliği'nin ilk 11'i Ertaç Özbir Ahmet Oğuz Z. Touré Flavio P. Polomat Berat Özdemir Fabricio Baiano Bogdan Stancu S. Sessègnon Candeias G. Sio

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