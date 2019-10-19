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Trabzonspor Gazişehir maçı canlı takip

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Gazişehir karşı karşıya geliyor. İşte, Trabzonspor Gazişehir maçı canlı takip...

19 Ekim 2019 Cumartesi 17:36
Trabzonspor Gazişehir maçı canlı takip

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Gazişehir karşı karşıya geliyor. İşte, Trabzonspor Gazişehir maçı canlı takip...

 

CANLI MAÇ SONUCU: 1-0

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 17:30
  1. Trabzonspor Gazişehir maçı canlı takip
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