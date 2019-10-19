Trabzonspor Gaziantep FK maçı canlı takip Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. İşte, Trabzonspor Gaziantep FKmaçı canlı takip...

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. İşte, Trabzonspor Gaziantep FK maçı canlı takip... CANLI MAÇ SONUCU: 2-1

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