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Spor Trabzonspor - Galatasaray maçı hakemi kim? Süper Lig 4. hafta maç hakemleri
Spor

Trabzonspor - Galatasaray maçı hakemi kim? Süper Lig 4. hafta maç hakemleri

Türkiye Futbol Ferasyonu Süper Lig 4. hafta maçlarında düdük çalacak hakemleri açıkladı. Bu hafta Trabzonspor - Galatasaray maçı söz konusu. Hem Trabzonspor taraftarı hem de Galatasaray taraftarı Trabzonspor - Galatasaray maçı hakemlerin kimler olacağını merak ediyordu. TFF Süper Lig 4. hafta maçların hakemlerini açıkladı. İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 13:17:00 - 2021-09-09 13:20:25
Trabzonspor - Galatasaray maçı hakemi kim? Süper Lig 4. hafta maç hakemleri

Trabzonspor - Galatasaray maçı akemi kim? Süper lig'de 4. hafta karşılaşmalarının haberi belli oldu. Haftanın en önemli mücadelesi olan Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi ise Ali Palabıyık oldu.

İşte Süper Lig'deki 4. hafta maçlarının hakem listesi:

11 Eylül Cumartesi

17:00 Vavacars Fatih Karagümrük - Adana Demirspor (Ümit Öztürk)

17:00 İttifak Holding Konyaspor - Altay (Erkan Özdamar)

20:00 Beşiktaş - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Arda Kardeşler)

20:00 Yukatel Kayserispor - Kasımpaşa (Yasin Kol)

12 Eylül Pazar

17:00 Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor (Halis Özkahya)

17:00 Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor (Halil Umut Meler)

20:00 Trabzonspor - Galatasaray (Ali Palabıyık)

20:00 Göztepe - Medipol Başakşehir (Tugay Kaan Numanoğlu)

13 Eylül Pazartesi

20:00 Gaziantep FK - Fraport TAV Antalyaspor (Suat Arslanboğa)

20:00 Aytemiz Alanyaspor - GZT Giresunspor (Zorbay Küçük)

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