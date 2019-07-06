Trabzonspor forması giyen Vahid Amiri'ye Sepahan kulübü talip oldu
Trabzonspor'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Vahid Amiri'ye İran ekibi Sepahan resmen talip oldu.06 Temmuz 2019 Cumartesi 02:46
Serkan Aşkın / Yeniakit.com.tr - Trabzonspor'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Vahid Amiri'ye İran ekibi kanca attı. Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Tractor Sazi ekibiyle anlşama sağlayamayan Vahid Amiri'ye bir başka İran ekibi Sepahan resmen talip oldu.
Sepahan FC kulübü Trabzonspor'a resmi yazı gönderdi. O resmi belgeye Akit ulaştı.
İşte o resmi teklif yazısı:
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