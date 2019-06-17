0553 313 94 23

Trabzonspor, Fıratcan Üzüm’ü KAP’a bildirdi

Trabzonspor, Fıratcan Üzüm ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 19:43
Trabzonspor, Fıratcan Üzüm’ü KAP’a bildirdi

Trabzonspor, Fıratcan Üzüm ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Buna göre 20 yaşındaki oyuncu, bordo-mavili kulüpten 2019-2020 sezonu için 340 bin TL kazanacak.


Trabzonspor’un konuya ilişkin KAP’a yaptığı açıklama şöyle:


"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Fıratcan Üzüm ile opsiyon hakkı şirketimize ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.


Anlaşmaya göre oyuncuya;


2019-20 futbol sezonu için 340.000 TL garanti ücret ödenecek olup, sonraki yıllar için ÜFE+TÜFE ortalamasına göre artış yapılacaktır.


Yine, 2019-20 sezonu için, Süper Lig ve UEFA müsabakalarında geçerli olmak üzere 6.000 TL maçbaşı ödenecek olup, sonraki yıllar için yine ÜFE+TÜFE ortalamasına göre artış yapılacaktır.


Transfer kapsamında Yetiştirme Tazminat bedeli de ayrıca ödenecektir."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 19:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muhammed Mursi'nin vefatı
    1. Muhammed Mursi'nin vefatı
    2. Trabzonspor’da Fıratcan Üzüm imzayı..
    3. Mursi'nin oğlundan ilk açıklama:..
    4. Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere..
    5. İşte canlı yayından geriye kalan Ekrem..
    6. Lavrov, Güney Koreli mevkidaşıyla..
    7. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:..
    8. Çocuklar yazın keyfini Ümraniye’de..
    9. Bakan Kurum Silivri’de vatandaşlar,..
    10. Bilecik'te dolu ve sağanak
    11. Eski Mısır Cumhurbaşkanı Mursi..
    12. CHP'li İmamoğlu'nun bir yalanı daha..
    13. Eski Danıştay üyesi Kasım Davas'a 8..
    14. Murat Cavcav: “Mustafa Kaplan isminde..
    15. Türkeli’de Jandarma Teşkilatı’nın 180...
    16. Yayaya çarpmamak isterken kaza yaptı:..
    17. Babalar Günü’nde çocuklar gibi..
    18. Trabzonspor, Fıratcan Üzüm’ü KAP’a..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Mursi..
    20. "Silivri'ye de bir millet bahçesi..
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!