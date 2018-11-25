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Trabzonspor- Fenerbahçe maçından notlar

- Teknik direktör Ünal Karaman, bordo-mavili takımda genç oyuncular Uğurcan Çakır ve Hüseyin Türkmen'e ligde ilk kez 11'de görev verdi- Sarı-lacivertli takımın teknik sorumlusu Koeman, ilk 11'de tek değişiklik yaptı

25 Kasım 2018 Pazar 19:20
Trabzonspor- Fenerbahçe maçından notlar


TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmaya bordo-mavili taraftarlar, büyük ilgi gösterdi.

Karşılaşmanın 4 gün öncesinden biletleri tüketen bordo-mavililer, 41 bin 461 kişilik kapasitesi bulunan Medical Park Stadı'nı doldurarak takımlarına coşkuyla destek verdi.

Fenerbahçe taraftarlarının İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereğince yer almadığı statta misafir takım tribünlerini de ev sahibi taraftarlar doldurdu.


- Trabzonspor'da iki genç 11'de


Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, kritik maçta iki genç oyuncusuna 11'de görev verdi.

Bordo-mavili takımın teknik adamı, kadro dışı bırakılan Onur Recep Kıvrak'ın yokluğunda Kosta Rikalı Esteban Alvarado'ya forma vermeyerek 22 yaşındaki Uğurcan Çakır'a kaleyi teslim etti.

Bu sezon sadece Türkiye Kupası'nda, BUGSAŞ Spor ile oynanan karşılaşmada bordo-mavili takımın kalesini koruyan Uğurcan Çakır, ilk kez ligde forma giydi.

Karaman, stoperde İran Milli Takım kampından sakat dönen Majid Hosseini'nin yerine de 20 yaşındaki Hüseyin Türkmen'i sahaya sürdü. Ligde geçen hafta Yeni Malatyaspor maçının son 36 dakikasında Hosseini'nin yerine oyuna giren genç oyuncu, Trabzonspor'da ligde ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Teknik direktör Ünal Karaman, Olcay Şahan'ı da yedek kulübesinde oturtarak sakatlığı düzelen Yusuf Yazıcı'ya 11'de forma şansı verdi. Böylelikle, Karadeniz ekibinde geçen haftaya göre 3 oyuncu değişikliği yapıldı.

Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak'ın kadro dışı bırakıldığı Trabzonspor'da milli takım kamplarından sakat dönen Juraj Kucka ve Hosseini de kadroda yer almadı.

Karşılaşmanın 2 gün öncesindeki antrenmanda boyun üzerine düşerek sakatlanan ve hastaneye kaldırılarak tedavisi yapılan Ogenyi Onazi de 11'de forma giydi.


- Trabzonspor'da kaptan Sosa


Trabzonspor'un Arjantinli oyuncusu Jose Sosa, kaptan olarak sahaya çıktı.

Onur Recep Kıvrak'ın kaptanlığının alınmasının ardından hafta içinde teknik direktör Ünal Karaman'ın raporu doğrultusunda bu göreve getirilen Sosa, bordo-mavili takımda ilk kez kaptan olarak mücadele etti.


- Fenerbahçe'de tek değişiklik


Volkan Demirel, Carlos Kameni, Nabil Dirar, Aatıf Chahechouhe ve Ozan Tufan'ın kadro dışı olduğu Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin ardından ceza alan Jailson Marques Siqueira ve Roberto Soldado ile sakatlıkları süren Alper Potuk, Şener Özbayraklı, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin ile hasta olan Benzia, Trabzonspor maçı kadrosunda yer almadı.

Teknik sorumlu Erwin Koeman, ligin 12. haftasında sahalarında 2-0 kazandıkları Aytemiz Alanyaspor maçının 11'ine göre tek değişiklik yaptı.

Hollandalı çalıştırıcı, Şener Özbayraklı'nın yerine Isla'ya görev verirken savunmanın önünde sakatlığı düzelen Mehmet Topal'ı oynattı.

Son olarak 7 Ekim'deki Medipol Başakşehir maçında forma giyen ve daha sonra sağ kasığından operasyon geçiren Mehmet Topal, ligde 4 hafta aradan sonra 11'de forma giydi.

Sakatlık sonrası takımla çalışmalara başlayan Mehmet Ekici de 21 kişilik kadroya dahil edilerek yedek kulübesinde yer aldı.


- Ağaoğlu ve Koç protokol tribünde


Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, karşılaşmayı protokol tribünden birlikte izledi.

Fenerbahçe ile 2010-2011 sezonundaki şike davası süresince gerilen ilişkilerin ardından ilk kez Fenerbahçe Kulübü Başkanı, Trabzon'da bir karşılaşmayı stattan izledi.

Maç öncesi saha kenarında kolbastı gösterisi yapıldı. Bu arada Olcay Şahan da saha ortasına gelerek taraftarlara üçlü çektirdi.

Trabzonspor'un doğu tribününde yapılan ve bordo-mavili forma giyen Temel Reis ve elinde kanaryanın bulunduğu koreografide, "Özgür kalacak kadar masum değilsin." ifadeleri yer aldı.


Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 19:20
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