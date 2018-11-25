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Trabzonspor-Fenerbahçe 21 yaş altı maçında olay

- Golsüz biten maçın uzatma dakikalarında iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı, toplam 5 futbolcu kırmızı kart gördü

25 Kasım 2018 Pazar 16:04
Trabzonspor-Fenerbahçe 21 yaş altı maçında olay


TRABZON (AA) - Trabzonspor ile Fenerbahçe 21 yaş altı futbol takımları arasında oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmanın son anlarında oyuncular arasında kavga çıktı.

Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan maçın uzatma dakikalarında Trabzonspor'un kazandığı korner öncesinde Fenerbahçe kalecisi Abdullah Yiğiter ile bordo-mavili takımın oyuncusu Behlül Aydın arasında topa sahip olma konusunda tartışma yaşandı.

İki isim arasında başlayan, sahadaki diğer oyuncuların ardından teknik heyetler ile yedek kulübesindeki futbolcuların da olaya dahil olmasıyla büyüyen gerginlik, arbedeye dönüştü.

Karşılaşmanın hakemi Cem Alpay, olayların yatıştırılmasının ardından Trabzonspor'dan Behlül Aydın, Ali Osman Karnapoğlu, Koray Kılınç, Fenerbahçe'den ise Abdullah Yiğiter ve Abdullah Yerli'ye kırmızı kart gösterdi.

Kornerden sonra maçın hakemi Cem Alpay'ın bitiş düdüğüyle karşılaşma 0-0 sona erdi.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 16:04
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