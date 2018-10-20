Trabzonspor-Erzurumspor ilk kez kozlarını paylaşacak! TS Erzurumspor maçı saat kaçta?

Süper Lig’in 9. Haftasında heyecan dorukta. Trabzonspor - Erzurumspor maçı tarihte bir ilk olacak. Bordo-mavililer Süper Lig’inde Erzurumsporla ilk kez karşı karşıya gelecek.Trabzonspor evinde BB Erzurumspor'u konuk edecek. İki takım taraftarları da zorlu mücadele öncesinde Trabzonspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabını merak ediyor.

Trabzonspor Pazartesi günü saat 20.00'da BB Erzurumspor'u sahasında ağırlayacak. Trabzonspor'un mutlak 3 puan almak için hazırlandığı karşılaşma her iki takımın tarihinde bir ilk olacak. Trabzonspor ile BB Erzurumspor Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek. Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını Bülent Yıldırım yönetecek.

Trabzonspor ve BB Erzurumspor, tarihlerinde ilk kez geçen sezon Türkiye Kupası 5. Tur aşamasında karşılaşmış, Trabzonspor rakibine iki maçta toplam dokuz gol atarak turu geçmişti. Trabzonspor - BB Erzurumspor maçı öncesinde bordo mavili ekip, 8 haftada topladığı 13 puan ile 5.sırada yer alıyor. BB Erzurumspor ile yaptığı kötü başlangıç sonrası 8 haftada aldığı 5 puan ile ligin son sırasında yer alıyor.