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Trabzonspor deplasmanda esiyor! Karadeniz fırtınası yenilmiyor

Süper Lig Cemil Usta Sezonuna yeni transferlerle iddialı başlayan Trabzonspor, Süper Lig’de oynadığı son 9 maçta hiç yenilgi yüzü görmedi. Deplasmanda oynadığı son 9 maçta 4 galibiyet 5 beraberlik elde eden bordo-mavililer bu alanda rekorun sahibi oldu.

05 Eylül 2019 Perşembe 16:27
Trabzonspor deplasmanda esiyor! Karadeniz fırtınası yenilmiyor

 Bilgehan Sarı  yeniakit.com.tr  Takımını birçok yıldız futbolcuyla ve gençlerle güçlendiren Trabzonspor son deplasman yenilgisini geride bıraktığımız Süper Lig 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis sezonunda 10 Şubat 2019’da Türk Telekom Arena’da karşılaştığı Galatasaray’a karşı yaşadı. Trabzonspor geçtiğimiz sezon deplasmanda Galatasaray’a kaybettiği karşılaşmadan sonra ligin kalan deplasman maçlarında 4 galibiyet 3 beraberlik elde ederek bitirdi.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu

Son deplasman mağlubiyetinden sonra Göztepe, Kasımpaşa, Erzurumspor, Bursaspor, Fenerbahçe, Rizespor, Konyaspor gibi zorlu deplasmanlardan en az bir puanla evine dönen Trabzonspor Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nu 63 puanla 4.sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi’ne katılmaya hak kazandı.

Cemil Usta Sezonu

2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu açılış haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşan Karadeniz Fırtınası karşılaşmadan 1-1’lik skorla ayrıldı. Milli aradan önce Fenerbahçe ile Şükrü Saraçoğlu’ Stadı’nda yine tek gollü beraberlikle sahadan ayrılırken deplasmanda yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 16:27
  1. Rize
  2. Konya
  3. Erzurum
  4. Bursa
  5. Trabzonspor
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