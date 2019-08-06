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Trabzonspor, Çekya'ya gitti

- Bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi'nde 8 Ağustos'ta Sparta Prag ile yapacağı 3. eleme turu ilk maçı için özel uçakla Prag'a hareket etti

06 Ağustos 2019 Salı 16:07
Trabzonspor, Çekya'ya gitti


TRABZON (AA) - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde 8 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Çekya temsilcisi Sparta Prag ile yapacağı 3. eleme turu ilk maçı için bu ülkeye gitti.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililer, daha sonra özel uçakla maçın oynanacağı Çekya'nın başkenti Prag'a hareket etti.

Bordo-mavili taraftarlar, Trabzon Havalimanı'nda sevgi gösterilerinde bulunduğu teknik heyet ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Trabzonspor'un Çekya kafilesinde Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Ivanildo Fernandes, Joao Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi, Filip Novak, Jose Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Donis Avdijaj, Caleb Ekuban ve Alexander Sörloth yer aldı.

Bu arada, Sparta Prag maçından önce teknik direktör Ünal Karaman ve bordo-mavili oyuncu Filip Novak, yarın TSİ 18.00'de basın toplantısı yapacak. Trabzonspor, basın toplantısının ardından maçın oynanacağı Generali Arena'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Antrenmanın 15 dakikalık kısmı basına açık olacak.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 16:07
  1. Çekya
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