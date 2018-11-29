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Trabzonspor camiası yemekte bir araya geldi

29 Kasım 2018 Perşembe 23:23
Trabzonspor camiası yemekte bir araya geldi


TRABZON (AA) - Trabzonspor'da yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcular, eski asbaşkanlardan Erol Tuna'nın vermiş olduğu yemekte bir araya geldi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, kentte bir otelde düzenlenen yemeğe, kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu, genel sayman Emin Kahraman, basın sözcüsü Zeyyat Kafkas, yönetim kurulu üyeleri Özer Bayraktar, Dursun Ali Sakarya, Zafer Göktaş, Lokman Sadıklar, Tuncay Uzunal, Kemal Ertürk, teknik direktör Ünal Karaman, futbolcular ve eski başkanlar Salih Erdem, Ahmet Celal Ataman, Özkan Sümer ile eski yöneticiler katıldı.

Programda konuşan Erol Tuna, saha sonuçlarına bakmaksızın her zaman kulübün yanında olduklarını belirterek, "Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik zorluklara rağmen mali darboğazın aşılması için yönetimin gösterdiği başarıya, sporcu ve teknik heyetimizin hoşgörüsüne de ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Eski başkanlardan Özkan Sümer de sportif başarı veya başarısızlığın birlikteliğe etkisini vurguladı.

Fenerbahçe'ye karşı alınan galibiyetin sadece sportif bir başarı olmadığını aktaran Sümer, camianın potansiyelini göstererek bir düşünce içerisinde bütünleştiği taktirde nasıl bir ihtişam ortaya koyabildiğinin net, anlamlı bir sonucu olduğunu kaydetti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman da, "Önemli olan bir olabilmektir. Karanlığa yenik düşmeden aydınlığın açığa çıkmasına fırsat oluşturabilmeliyiz. İnşallah Trabzon şehri olarak Trabzonspor'un etrafında samimi duygularla kenetleniriz. Bu kenetlenmenin bizlere çok büyük başarılar getireceğinden hiçbir şekilde şüphe duymuyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kaptan Jose Sosa ve futbolcu Olcay Şahan da Fenerbahçe maçında iyi bir sonuç elde ettiklerini belirterek, bu başarının devam etmesini temenni etti.

Eski futbolcu Necmi Perekli ile eski disiplin kurulu başkanı Rüştü Araz, eski başkanlardan Ahmet Celal Ataman ve Salih Erdem de konuşmalarında bordo-mavili kulübün başarılarının devamını diledi.

Konuşmaların ardından teknik direktör Ünal Karaman ve kaptan Sosa, Erol Tuna'ya forma hediye etti.

Yemeğin sonunda Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega ve eşi Carolina'nın 10. evlilik yıl dönümü dolayısıyla pasta kesildi.


Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 23:23
  1. Erol Tuna
  2. Futbol
  3. Özkan Sümer
  4. Trabzonspor
  5. Ünal Karaman

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