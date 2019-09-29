Trabzonspor Beşiktaş maçı canlı takip
Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. İşte, Trabzonspor Beşiktaş maçı canlı takip...29 Eylül 2019 Pazar 19:01
Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. İşte, Trabzonspor Beşiktaş maçı canlı takip...
Trabzonspor 6. haftanın kritik mücadelesinde evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. İşte, Trabzonspor Beşiktaş maçının tüm detayları...
CANLI MAÇ SKORU: 0-0
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Obi Mikel, Abdülkadir Parmak, Sosa, Kamil Ahmet, Nwakaeme, Sorloth
Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Necip, Caner, Atiba, Dorukhan, Oğuzhan, Boyd, Mbida, Burak Yılmaz
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