Trabzonspor Beşiktaş maçı canlı takip Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. İşte, Trabzonspor Beşiktaş maçı canlı takip...

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. İşte, Trabzonspor Beşiktaş maçı canlı takip... Trabzonspor 6. haftanın kritik mücadelesinde evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. İşte, Trabzonspor Beşiktaş maçının tüm detayları... CANLI MAÇ SKORU: 0-0 Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Obi Mikel, Abdülkadir Parmak, Sosa, Kamil Ahmet, Nwakaeme, Sorloth Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Necip, Caner, Atiba, Dorukhan, Oğuzhan, Boyd, Mbida, Burak Yılmaz

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