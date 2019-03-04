İstanbul'da nefes kesen mücadele! Trabzonspor başladı, Kasımpaşa bitirdi

Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

Bordo mavili ekibin gollerini 30 ve 45+2'de Nwakaeme attı. Kasımpaşa'nın golleri ise Perica ve Trezeguet'ten geldi.

Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı

Maçtan dakikalar:

6. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında ceza alanı içinde topla buluşan Pavelka’nın şutu kaleci Scuffet’te kaldı.

12. dakikada Kasımpaşa savunmasından atılan pasta orta sahada topla buluşan Trezeguet, rakip cezası içine girerek yaptığı plase vuruş direğin yanından auta gitti.

24. dakikada İlhan Depe’nin sağ kanattan açtığı ortaya iyi yükselen Perica’nın kafa vuruşu, kaleci Uğurcan’da kaldı.

30. dakikada kontratağa kalkan Trabzonspor’da, Rodallega’nın topuk pasıyla buluşan ve topu yaklaşık 40 metre süren Nwakaeme, ceza alanı içine girip yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

42. dakikada Sadiku’nun sağdan yaptığı ortaya ceza alanında yükselen Perica kafayı vurdu. Top az farkla auta çıktı.

45+1. dakikada Ekuban’nın pasında Sa'dan seken top Nwakaeme’nin önünde aldı. Nwakaeme'nin sol çaprazdan yaptığı plase vuruş filelerle buluştu. 0-2

Maçtan notlar:

Yusuf Yazıcı ilk 11'de

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile yaptığı çeyrek final rövanş maçında sakatlanan Yusuf Yazıcı, Kasımpaşa karşısında takımdaki yerini aldı.

Milli futbolcu, Ümraniyespor maçında sağ ayak bileğine aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Tedavisi süreci tamamlanan ve bordo-mavili takımın son antrenmanına da katılan Yusuf, teknik direktör Ünal Karaman tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü.

Öte yandan, Karadeniz temsilcisinde sakatlıkları devam eden Ogenyi Onazi, Joao Pereira ve Abdülkadir Ömür maç kadrosunda bulunmadı.

Trabzonspor'a taraftarından tam destek

Trabzonspor'u, Kasımpaşa ile deplasmanda yaptığı maçta taraftarları yalnız bırakmadı.

Bordo-mavili taraftarlar, İstanbul'daki Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda misafir izleyiciler için ayrılan bölümün tamamını doldurarak takımlarına destek verdi.

Kasımpaşa'da 2 eksik

Kasımpaşa'da 2 futbolcu, kart cezası nedeniyle Trabzonspor karşısında kadroda yer almadı.

Lacivert-beyazlı takımın ligin 23. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 3-0 yenildiği maçta kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Strahil Popov ile aynı müsabakada bu sezonki 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Fode Koita, karşılaşmada görev yapamadı.

Kasımpaşa'nın Trabzonspor maçı 11'i: Scuffet, Ben Youssef, Sadiku, Veigneau, Veysel, Josue Sa, Tarkan, Pavelka, İlhan, Trezeguet, Perica.

Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı 11'i: Uğurcan, Hüseyin, Toure, Majid, Novak, Sosa, A. Parmak, Ekuban, Yusuf, Anthony, Hugo.