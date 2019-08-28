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TrabzonsporAvrupa’da 129. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçındayarın sahasındaYunanistan’ın AEK takımıyla karşılaşacak olan Trabzonspor, Avrupa’da 129.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:34
TrabzonsporAvrupa’da 129. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçındayarın sahasındaYunanistan’ın AEK takımıyla karşılaşacak olan Trabzonspor, Avrupa’da 129. karşılaşmasına çıkacak.


Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Çekya’nın Sparta Prag ekibiyle ilk maçta 2-2 evinde ise 2-1’lık skorla mağlup ederek play-off turunda mücadele etmeye hak kazanarak AEK’nın rakibi olanbordo-mavililer ilk maçta rakibini deplasmanda3-1’lık skorla geçerekavantaj elde etmişti. Avrupa arenasında bugüne kadar oynadığı 128 maçta 50 galibiyet ve 33 beraberlik aldı. 45 müsabakada ise mağlubiyetle ayrıldı. Söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 169 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde de 170 gol gördü.


Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 28, 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlanan eski adıyla UEFA Kupası’nda 80, Avrupa Kupa Galipleri Kupası’nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası’nda 8 maç oynadı.



UEFA Avrupa Ligi’nde 81. maç


Trabzonspor, AEK takımıyla eski adı UEFA Kupası yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi’nde 81. maçını oynayacak. Kupada ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya’nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 80 maçın 33’inde sahadan galibiyetle ayrıldı. 21 maçta berabere kalan bordo-mavililer, 26 maçta mağlup oldu. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 113 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 106 gole engel olamadı.



Devlere karşı zaferler


Trabzonspor, bugüne kadar Avrupa’da oynadığı maçlarda büyük takımlara karşı önemli galibiyetler elde etti. Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı başarılı sonuçlar alan bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda İngiltere’nin Liverpool, 1983-1984 sezonunda İtalya’nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya’nın Barcelona ve 1994-1995 sezonunda ise İngiltere’nin Aston Villa takımını Hüseyin Avni Aker Stadı’nda 1-0’lık sonuçlarla yenmeyi başardı. Trabzonspor, 1983-1984 sezonunda yendiği Inter’i 14 Eylül 2011’de oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında da 1-0 mağlup ederek Avrupa’da adından söz ettirmişti.



En farklı galibiyetini Arnavutluk takımı karşısında aldı


Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk’un Vllaznia takımı karşısında aldı. Karadeniz ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası’nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0’lık sonuçla mağlup ederek, Avrupa’da oynadığı 127 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.



En farklı yenilgi Barcelona’ya karşı


Trabzonspor, Avrupa kupalarında en farklı yenilgisini ise İspanya’nın Barcelona takımı karşısında gördü. Bordo-mavililer, Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. Tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona’ya 7-2’lik sonuçla mağlup olmuştu.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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