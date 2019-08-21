0553 313 94 23

Trabzonspor Avrupa’da 128. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Yunanistan’ın AEK takımıyla karşılaşacak olan Trabzonspor, Avrupa’da 128.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:45
Trabzonspor Avrupa’da 128. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Yunanistan’ın AEK takımıyla karşılaşacak olan Trabzonspor, Avrupa’da 128. karşılaşmasına çıkacak.


Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Çekya’nın Sparta Prag ekibiyle ilk maçta 2-2 evinde ise 2-1’lık skorla mağlup ederek play-off turunda mücadele etmeye hak kazanarak AEK’nın rakibi oldu. Bordo-mavililer, Avrupa arenasında bugüne kadar oynadığı 127 maçta 49 galibiyet ve 33 beraberlik aldı. 45 müsabakada ise mağlubiyetle ayrıldı. Söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 166 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde de 169 gol gördü.


Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 28, 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlanan eski adıyla UEFA Kupası’nda 78, Avrupa Kupa Galipleri Kupası’nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası’nda 8 maç oynadı.



UEFA Avrupa Ligi’nde 80. maç


Trabzonspor, AEKtakımıyla eski adı UEFA Kupası yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi’nde 80. maçını oynayacak. Kupada ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya’nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 79 maçın 32’inde sahadan galibiyetle ayrıldı. 21 maçta berabere kalan bordo-mavililer, 26 maçta mağlup oldu. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 110 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 105 gole engel olamadı.



Devlere karşı zaferler


Trabzonspor, bugüne kadar Avrupa’da oynadığı maçlarda büyük takımlara karşı önemli galibiyetler elde etti. Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı başarılı sonuçlar alan bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda İngiltere’nin Liverpool, 1983-1984 sezonunda İtalya’nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya’nın Barcelona ve 1994-1995 sezonunda ise İngiltere’nin Aston Villa takımını Hüseyin Avni Aker Stadı’nda 1-0’lık sonuçlarla yenmeyi başardı. Trabzonspor, 1983-1984 sezonunda yendiği Inter’i 14 Eylül 2011’de oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında da 1-0 mağlup ederek Avrupa’da adından söz ettirmişti.



En farklı galibiyetini Arnavutluk takımı karşısında aldı


Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk’un Vllaznia takımı karşısında aldı. Karadeniz ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası’nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0’lık sonuçla mağlup ederek, Avrupa’da oynadığı 127 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.



En farklı yenilgi Barcelona’ya karşı


Trabzonspor, Avrupa kupalarında en farklı yenilgisini ise İspanya’nın Barcelona takımı karşısında gördü. Bordo-mavililer, Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. Tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona’ya 7-2’lik sonuçla mağlup olmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı
    1. Özel sektörün yurt dışı kredi borcu..
    2. Evlerden telefon ve elbise çalan..
    3. TCMB'den repo ihalesi
    4. Sokak hayvanlarına beslenme kabı
    5. Judocular Japonya'da madalyalı prova..
    6. Araban Belediyesi metruk evleri..
    7. Adana Adliyesinde "10 parmak" sınav..
    8. Ambulanslar 3 milyon 295 bin hastanın..
    9. Katarlı şirketler ilk sırada! Yabancı..
    10. Başkan Köse yaz spor okullarındaki..
    11. Rusya'nın Astana süreciyle sınavı
    12. İlk kez Akit duyurmuştu! Konyaspor,..
    13. Karabük’te istinat duvarları rengarenk
    14. "Çocuklarda geniz eti büyümesine..
    15. Müsellim Boğazı'nda 149 kaçak göçmen..
    16. KBÜ’de doluluk oranı yüzde 93’e ulaştı
    17. Beşiktaş’ta transfer harekatı başladı
    18. Rektör Uysal’a ziyaretler sürüyor
    19. Baykar Savunma ve Ukrayna yeni İHA..
    20. Çanakkale’de 201 kaçak göçmen yakalandı
    21. Çadırda kalan tarım işçileri yağmura..
    22. Yabancılar Türkiye'de alışverişe..
    23. Manisa’da durdurulan araçtan bin 720..
    24. Erzurum’da terör operasyonu: 14..
    25. Nehrin kıyısında mahsur kalan aile..
    26. İstMarina Sanat'ta karma resim ve..
    27. Kadıköy’de yasadışı gösteri! PKK’lı..
    28. Başhekim’den Güder’e ziyaret
    29. Av. Gökalp, ’parada sahtecilik’..
    30. Çin’de şiddetli yağış: 96 kişi..
    Bakan Soylu'dan bomba açıklama: 14 gün önce ABD ile gizlice görüştüler!
    Bakan Soylu'dan bomba açıklama: 14 gün önce ABD ile gizlice görüştüler!
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!