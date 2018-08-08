Trabzonspor başkanı, arkası kesilmeyen tazminat ödemelerini açıkladı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu yaptığı konuşmada “ödemeler konusunda da can siperane uğraşıyoruz. Bakıyorsunuz bir tarafta Türk futbol tarihinin en büyük tazminatını alacak teknik direktör var. 10 Milyon TL tazminat vereceğiz. Bu para niye verildi, insanlar bunu irdelemeli. Aykut Demir’e sadece 8 Milyon TL vereceğiz. Can yakıyor bu tazminatlar. Mehmet Ekici 2.5 Milyon TL ve menajerlerin kazandıkları 3 Milyon TL civarında bir ücret var. Ardı arkası kesilmeden geliyor ödemeler. Daha Tahkim’den mahkemeden kesinleşen bir çok karar daha var” ifadelerine yer verdi.