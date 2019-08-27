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Trabzonspor - AEK maçının medya programı belli oldu

UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu’nda Trabzonspor ile AEK arasında oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde her iki takımın yapacağı antrenman ve basın toplantısı programı belli oldu.

27 Ağustos 2019 Salı 12:14
Trabzonspor - AEK maçının medya programı belli oldu

UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu’nda Trabzonspor ile AEK arasında oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde her iki takımın yapacağı antrenman ve basın toplantısı programı belli oldu.


Buna göre Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile Abdulkadir Ömür’ün katılacağı basın toplantısı yarın 17.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Basın toplantısının ardından yine Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde 18.00’de gerçekleştirilecek antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olacak.


Misafir takım AEK ise aynı gün saat 19.00’da müsabakanın oynanacağı Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda basın toplantısı düzenleyecek, ardından 19.30’da stadyumda ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olacak şekilde antrenman gerçekleştirecek.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 12:14
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