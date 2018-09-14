Trabzonspor 28 kişilik kadroyu TFF'ye bildirdi İşte Trabzonspor kadrosu
Süper Lig kulüplerinin oyuncu kadroları son dakika açıklandı. Trabzonspor'un Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF') bildirdikleri 28 kişilik kadro listesi açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda mücadele eden kulüplerin Birinci Transfer Tescil Dönemi sonrası kadrolarına ilişkin listeyi açıkladı. İşte Trabzonspor'un Türkiye TFF’ye bildirdiği 28 kişilik oyuncu kadrosu…14 Eylül 2018 Cuma 14:21
Süper Lig kulüplerinin oyuncu kadroları son dakika açıklandı. Trabzonspor'un Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF') bildirdikleri 28 kişilik kadro listesi açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda mücadele eden kulüplerin Birinci Transfer Tescil Dönemi sonrası kadrolarına ilişkin listeyi açıkladı. İşte Trabzonspor'un Türkiye TFF’ye bildirdiği 28 kişilik oyuncu kadrosu…
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