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Trabzonlu vatandaştan Ekrem İmamoğlu'na tokat gibi sözler: Neden oy vereyim?

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak kuran CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu sokağa çıktığına çıkacağına pişman oldu. Her defasında vatandaşların tepkisiyle karşılaşan İmamoğlu, son olarak halk pazarına ziyarette bulundu. İmamoğlu, Trabzonlu bir amcanın sözleriyle yine yerin dibine girdi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 11:20

CHP-İP-HDP ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olanEkrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde vatandaşların eleştirilerine maruz kalmaya devam ediyor. Gittiği her bölgede CHP'nin kirli siyasetinin yüzüne vurulduğu İmamoğlu, sokakta nefes alamaz hale geldi. Son olarak İmamoğlu, seçim kampanyaları kapsamında ziyarette bulunduğu halk pazarında Trabzonlu bir amcanın sözleri damgasını vurdu.

"Söyle bana CHP'ye neden oy vereyim?"

Son 16 senedir AK Parti'ye oy verdiğini ifade eden Trabzonlu amca "1992 yılında dükkanıma hava kirliliği ve sokaklardaki çöp dağları nedeniyle maskeyle gidip geliyordum. O zaman CHP vardı. Söyle bana ben daha nasıl size oy vereyim?" dedi. Bu sözlerin ardında CHP'nin adayı İmamoğlu, Trabzonlu amcanın yanından uzaklaştı..

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:20
  1. Trabzon
  2. İstanbul
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. trabzon
  5. CHP
  6. tepki

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