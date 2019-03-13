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Trabzonlu turizmciler Berlin’de dünya pazarı ile buluştu

53. Berlin Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı’na katılan Trabzonlu turizmciler, dünya turizm pazarındaki son gelişmeleri inceledi.

13 Mart 2019 Çarşamba 11:50
Trabzonlu turizmciler Berlin’de dünya pazarı ile buluştu

Dünyanın en büyük ve en önemli turizm fuarlarından biri olan 53. Berlin Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı’na katılan Trabzonlu turizmciler, dünya turizm pazarındaki son gelişmeleri incelediler, Avrupa İşletmeler Ağı’nın organize ettiği ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdiler.

 

Almanya’nın başkenti Berlin’de 6 - 11 Mart tarihleri arasında düzenlenen 53. Berlin Uluslararası Turizm Borsası Fuarı’na 160 bini aşkın ziyaretçi katıldı ve yaklaşık 7 milyar Euroluk iş hacmi oluşturuldu. Bu yıl 181 ülkeden 10 bin katılımcının yer aldığı fuara Türkiye’den de 100’ün üzerinde seyahat acentesi, tur operatörü, otel, dernek ve kuruluş katılım gösterdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da yer aldığı fuara Trabzon’dan katılan firmaların temsilcileri, başta Körfez ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesindeki meslektaşlarıyla bir araya geldi.

 

Fuarın dünyadaki son turizm trendlerini takip etme, dünyanın çeşitli bölgelerindeki meslektaşlarıyla bir araya gelme açısından son derece verimli geçtiğini belirten Trabzonlu firma temsilcileri, “Dünyanın en büyük turizm etkinliği olarak kabul edilen Berlin Fuarı bu yıl da büyük ilgi gördü. Dünyadaki hemen her ülkeden sektör temsilcileri fuara geldi ve verimli iş görüşmeleri gerçekleştirildi” dediler.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 11:50
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