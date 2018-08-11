Trabzon'dan acı haber geldi! 5 gündür aranıyordu
Trabzon'da 5 gün önce kaybolan engelli gencin cesedi dere kenarında bulundu.11 Ağustos 2018 Cumartesi 17:38
Trabzon'da Ortahisar ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'ndeki evinden 7 Ağustos'ta ayrılmasının ardından kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli Osman Yılmaz'ın (18) bulunması için çalışmalar başlatıldı.
Güvenlik güçleri ile AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu Yılmaz'ın cesedi kaybolduğu mahalledeki dere kenarında bulundu.
Yılmaz'ın cesedi, güvenlik güçlerinin incelemesi sonrası otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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