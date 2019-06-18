Trabzon'daki sağanak
AFAD:- "Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel sonrası bölgede mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları, helikopter desteği eşliğinde devam ediyor"18 Haziran 2019 Salı 20:02
ANKARA (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel sonrası bölgede mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarının helikopter desteği eşliğinde devam ettiği bildirildi.
AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Araklı ilçesinde yaşanan sağanak sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, "Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel sonrası bölgede mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları, helikopter desteği eşliğinde devam ediyor. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
YORUM YAZ