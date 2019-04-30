Trabzon'daki FETÖ davası

TRABZON (AA) - FETÖ'nün sözde "Trabzon il imamı" Muhammet K'nin eşi A.A.K'nin yargılanmasına devam edildi.

Trabzon 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık A.A.K. ve avukatı katıldı.

Sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan dava açıldığını hatırlatan mahkeme başkanı, A.A.K'nin daha önceki ifadelerini okudu.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatini talep eden A.A.K, gözaltı sürecinden itibaren dosyada kendisi hakkında tek suç olarak FETÖ'nün sözde Trabzon il imamı Muhammet K. ile evli olmasının gerekçe gösterildiğini savundu.

A.A.K, mahkemede bulunmasının tek sebebinin eşi olduğunu kaydederek, "Eşim etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi. Bu yüzden etrafımızda kimse kalmadı, herkes bize iftiracı gözüyle bakıyor. Burada bulunmamın tek sebebi eşimdir. Eğer ben bunun için buradaysam ve bu bir suçsa eşimden boşanmaya razıyım." ifadesini kullandı.

Sanık avukatının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın adli kontrol şartının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



