Trabzon'daki FETÖ davası

TRABZON (AA) - FETÖ'nün sözde "Trabzon il imamı" Muhammet K'nin eşi A.A.K'nin yargılanmasına devam edildi. Trabzon 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık A.A.K. ve avukatı katıldı. Sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan dava açıldığını hatırlatan mahkeme başkanı, sanığın daha önceki ifadelerini okudu. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen A.A.K. ise daha önceki beyanlarını tekrar etti. ByLock programını kullanmadığını ileri süren A.A.K, beraatini talep etti. Sanık avukatı ve cumhuriyet savcısının beyanlarının ardından mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.