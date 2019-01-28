0553 313 94 23

Trabzon'daki FETÖ davası

28 Ocak 2019 Pazartesi 17:46
Trabzon'daki FETÖ davası

TRABZON (AA) - FETÖ'nün sözde "Trabzon il imamı" Muhammet K'nin eşi A.A.K'nin yargılanmasına devam edildi.

Trabzon 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık A.A.K. ve avukatı katıldı.

Sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan dava açıldığını hatırlatan mahkeme başkanı, sanığın daha önceki ifadelerini okudu.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen A.A.K. ise daha önceki beyanlarını tekrar etti. ByLock programını kullanmadığını ileri süren A.A.K, beraatini talep etti.

Sanık avukatı ve cumhuriyet savcısının beyanlarının ardından mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 17:46
  1. FETÖ/PDY
  2. Trabzon

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa'daki yeğenine otobüsle Muş'tan el bombası yollayan dayı tutuklandı
    1. Bursa'daki yeğenine otobüsle Muş'tan..
    2. CHP'de Fatih Mehmet Bucak krizi patlak..
    3. Esed rejimi Hama'yı vurdu! Ölü ve..
    4. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da..
    5. Mobilya fabrikasındaki yangınla ilgili..
    6. Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü,..
    7. 6 tonluk kepçeyi çekiciye yükleyip..
    8. TOBB Savunma Sanayi Meclisi Toplantısı
    9. Adıyaman'daki cinayet
    10. Tuzla tersaneler bölgesinde gemi yangını
    11. New York borsası düşüşle açıldı
    12. Trabzon'daki FETÖ davası
    13. 4 kaçak avcı, parçalara ayırdıkları..
    14. ABD'nin küstah Venezuela planı! Bu..
    15. Düğünde kalp krizi sonucu ölen dekan..
    16. Tuzla'daki yangına ilişkin soruşturma..
    17. "Onsuz yaşayamam" dedi, aynı gün öldü
    18. Gaziosmanpaşa'daki saldırıda yeni..
    19. Canan Karatay hangi besinlere karşı..
    20. TOBB Savunma Sanayi Meclisi Toplantısı
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    İttifakta büyük kriz: Bu iş düzelmezse şahsım büyükşehir adayıdır
    İttifakta büyük kriz: Bu iş düzelmezse şahsım büyükşehir adayıdır
    Başkan Erdoğan'a alçak sözler! Türkiye için darbe çağrısı yaptı
    Başkan Erdoğan'a alçak sözler! Türkiye için darbe çağrısı yaptı
    İşte Duhok'taki hain saldırının provokatörü!
    İşte Duhok'taki hain saldırının provokatörü!
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?