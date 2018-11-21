THY- Noukşot
0553 313 94 23

Trabzon'daki DEAŞ operasyonu

Operasyonda gözaltına alınan DEAŞ'ın sözde emiri olduğu ileri sürülen A.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı eşi D.B.G. ise serbest bırakıldı

21 Kasım 2018 Çarşamba 18:55
Trabzon'daki DEAŞ operasyonu

TRABZON (AA) - Trabzon'da DAEŞ'e yönelik operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ'ın sözde emiri A.G, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı eşi D.B.G. ise serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, İdlib bölgesindeki suikast ve eylemlere katıldığı belirlenen, silahlı terör örgütü DEAŞ içerisinde sözde üst düzey emir konumunda olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan A.G. ile eşi D.B.G, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, DEAŞ'ın sözde emiri A.G tutuklandı, eşi D.B.G. ise serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 18:55
  1. DAEŞ üyesi
  2. Trabzon

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME 3 - Marmaris'te hortum
    1. GÜNCELLEME 3 - Marmaris'te hortum
    2. Doların 5.30 direnci kırıldı! İşte son..
    3. Kan şekeri nasıl dengede tutulur?
    4. Endonezya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
    5. "Son derece önemli ve verimli bir..
    6. Çocukları uyuşturucu bağımlısı yapmaya..
    7. Soğan tozu nasıl yapılır?
    8. Nijerya'da Boko Haram saldırları
    9. MHP belediye başkan adayları belli..
    10. "Ergenekon" davası hakim ve savcıları..
    11. Antibakteriyel lafına kanmayın!
    12. Kadını aileden uzaklaştıran..
    13. Avusturya’daki "Antisemitizm ve..
    14. Ukrayna, İsrail ile "serbest ticaret"e..
    15. "Şehit olmak için yola çıktım gazi..
    16. Hac'da bile telefonlar elden düşmüyor
    17. En ölümcül hastalıklar
    18. İranlı yetkiliden çarpıcı açıklama:..
    19. Piti kebabı nasıl yapılır?
    20. Sineklere karşı olan kimyasallar size..
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...

    Günün Karikatürü

    21 Kasım 2018
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!